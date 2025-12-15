Ciro Castillo: ¿Por qué allanaron la vivienda del gobernador regional del Callao?

Las autoridades realizaron la madrugada de este lunes el allanamiento de la vivienda de Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, como parte de un megaoperativo contra la presunta organización criminal “Los Socios del Callao”. La intervención fue ejecutada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Según el Ministerio Público, esta red estaría involucrada en delitos de colusión agravada relacionados con contrataciones públicas del Gobierno Regional del Callao y del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED). Las investigaciones sostienen que dichas contrataciones habrían sido direccionadas de forma irregular, causando un perjuicio económico al Estado estimado en S/ 1,4 millones.

La hipótesis fiscal apunta a que los miembros de “Los Socios del Callao” estarían conformados por funcionarios y servidores públicos del propio gobierno regional, quienes habrían favorecido a determinados proveedores. Para ello, presuntamente fraccionaban las contrataciones y las adjudicaban por montos iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con el fin de evitar los procesos de selección que exige la ley.

El allanamiento a la vivienda del gobernador formó parte de las diligencias orientadas a recolectar documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos de convicción que permitan determinar el grado de participación de los investigados. El operativo incluyó también intervenciones simultáneas en otras viviendas y oficinas relacionadas con los presuntos implicados.

¿DÓNDE ESTÁ CIRO CASTILLO?

El abogado del gobernador regional informó que presentará un recurso de apelación contra la orden judicial que autorizó el allanamiento, al considerar que la medida carece de sustento específico y resulta “vaga”.

Según explicó a los medios, la orden se basó únicamente en la suposición del juez de que en los domicilios de presuntos líderes de organizaciones criminales suele hallarse documentación relevante, sin una justificación concreta para este caso.

El abogado también señaló que el acta fiscal consigna que la diligencia fue infructuosa. Además, afirmó que recién han tenido acceso a la carpeta fiscal que involucra a su defendido y que nunca fueron notificados formalmente sobre la investigación en su contra.

En ese contexto, sostuvo que no se habría formalizado el caso, ya que, de existir una formalización, no correspondería una detención preliminar. Mientras tanto, las autoridades aún desconocen el paradero de Ciro Castillo.

VIDEO RECOMENDADO