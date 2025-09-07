Colegio de Periodistas rechaza pedido de levantar secreto de comunicaciones a reportero de Latina Noticias

El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) expresó su profunda preocupación frente a la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, que busca levantar el secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, de Latina Noticias.

De acuerdo con el pronunciamiento del gremio, esta medida vulnera la reserva de las fuentes y atenta contra el ejercicio del periodismo de investigación, pilares fundamentales en toda sociedad democrática.

Recordaron que tanto la jurisprudencia nacional como internacional reconocen la protección de las fuentes periodísticas como esencial para garantizar el derecho ciudadano a recibir información veraz, plural e independiente.

Asimismo, el gremio instó a las autoridades a respetar los estándares constitucionales e internacionales de libertad de expresión, subrayando que ningún periodista debe ser objeto de represalias por cumplir con su deber de informar.

