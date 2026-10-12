Comisión de Constitución del Senado continuará este martes debate sobre facultades legislativas

Este martes 13 de octubre a las 10 a.m. la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado continuará con el debate de la delegación de facultades legislativas aprobada por la Cámara de Diputados.

La sesión que se llevará a cabo en la sala Miguel Grau Seminario, en donde debatirán la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que propone delegar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno de El Niño por un plazo total de 90 días.

Se prevé que la sesión cuente con la presencia de los integrantes del Consejo Consultivo de la comisión como José Luis Sardón de Taboada, Óscar Urviola Hani, Víctor García Toma, Ernesto Blume, Francisco Tudela, César Landa y Javier González-Olaechea.

También se espera la participación de representantes de micro y pequeñas empresas , así como de diversos gremios empresariales, para conocer sus respectivas posiciones.

Además, se espera una conferencia conjunta entre comisiones del Senado, con la participación de los titulares de los grupos de trabajo de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo, Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

FACULTADES LEGISLATIVAS SOLICITADAS

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para delegar facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. La solicitud de parte del gobierno de Keiko Fujimori comprende materias de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE), promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras áreas.

El pedido de facultades presentado ante el Congreso el 28 de septiembre comprende un total de 66 medidas agrupadas en ocho materias.

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