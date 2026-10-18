Comisión de Constitución del Senado retoma este lunes debate de facultades para el Ejecutivo en seguridad y El Niño

En una jornada decisiva para la agenda del Ejecutivo, la Comisión de Constitución del Senado se reunirá este lunes a las 11:00 a.m. para encarar la votación final del pedido de facultades legislativas en materias de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño.

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular), citó a los parlamentarios para cerrar el debate de un predictamen que plantea ampliar a 27 las medidas otorgadas al Gobierno, sobrepasando las 20 que fueron aprobadas inicialmente por la Cámara de Diputados.

Entre las reformas más relevantes planteadas por la comisión senatorial destacan el fortalecimiento operativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la tipificación de bandas criminales bajo la figura de “grupos hostiles”.

Esta búsqueda de consensos llega tras intensos choques políticos; el más reciente derivó en el retiro de los legisladores de oposición de la sala tras objetar la conducción de Mesía, lo que dejó la sesión sin el quórum necesario y provocó que únicamente permanecieran bancadas aliadas como Fuerza Popular y Renovación Popular.

Los desencuentros en la mesa parlamentaria se arrastran desde la semana previa, cuando la presentación del ministro del Interior, César Astudillo, desató un encendido cruce de palabras con bancadas de izquierda. Acusaciones sobre la falta de firmeza para impulsar reformas policiales escalaron a gritos e interrupciones en la sala, obligando a suspender temporalmente los actos y entorpeciendo el avance de la agenda legislativa propuesta para estas materias prioritarias.

SE CUMPLE EL PLAZO

Este lunes 19 de octubre se cumple el plazo límite de siete días hábiles para que la Cámara Alta emita un dictamen formal sobre la iniciativa ingresada el pasado 7 de octubre. De no alcanzarse un acuerdo, la Constitución contempla la aplicación directa del artículo 105, mecanismo que permitiría remitir al Poder Ejecutivo la versión aprobada en la Cámara de Diputados sin requerir el visto bueno de los senadores, lo que marcaría un hito inédito desde la restitución del sistema bicameral.

Para el Gobierno, obtener este marco legal resulta indispensable para ejecutar de manera directa políticas de contención contra el crimen organizado y mitigar los posibles impactos climáticos en el país. No obstante, la bancada opositora mantiene sus reservas sobre la pertinencia del pedido, configurando un escenario de alta polarización política en las horas previas al cierre de la votación parlamentaria.

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