Comisión de Ética verá hoy caso de Kira Alcarraz por denuncia de agresión a trabajador de SAT

En sesión extraordinaria, este lunes 12 de enero la Comisión de Ética del Congreso se reunirá para ver la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz Agüero por la presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tal como reveló Punto Final, a congresista Kira Alcarraz fue captada en imágenes agrediendo a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) luego de que el vehículo en el que se desplazaba fuera intervenido.

Según las autoridades, la camioneta, en la que la parlamentaria viajaba como copiloto, registraba una papeleta impaga y mantenía una deuda en etapa coactiva, motivo por el cual correspondía su traslado al depósito.

De acuerdo con el registro audiovisual, la legisladora reaccionó de manera airada frente a los fiscalizadores del SAT que ejecutaban el procedimiento. Al no poder evitar el internamiento del vehículo, perdió el control y agredió a los funcionarios que participaban en la intervención.

A raíz de esta revelación, se ha dispuesto el inicio de una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes, tanto en el ámbito administrativo como en el ético.

El caso será evaluado por la Comisión de Ética del Congreso, que deberá analizar la conducta de la parlamentaria y definir si existen elementos suficientes para la aplicación de una sanción conforme al reglamento del Parlamento.

