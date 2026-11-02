Comisión de Presupuesto aprobó dictámenes de las leyes de Endeudamiento y Equilibrio Financiero

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República respaldó por mayoría los dictámenes correspondientes a las leyes de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Sector Público del Año Fiscal 2027.

El primer dictamen legislativo, correspondiente a la Proposición 00004-2026-2031-CR, recibió el respaldo de 23 legisladores, sin votos opuestos y con 12 abstenciones. Esta propuesta define los parámetros y montos mediante los cuales el gobierno podrá asumir compromisos financieros durante el 2027.

José Arista, presidente de la comisión, precisó que se dio luz verde a gestiones de crédito que alcanzan un tope de 2,800 millones de dólares y 19,183 millones de soles. Dichos montos servirán para dar soporte a partidas en sectores clave como salud, saneamiento, justicia y transporte, además de atender otros compromisos del Estado.

El titular de la mesa legislativa resaltó que el 67.2% de los pasivos se gestionará a través de títulos de deuda en moneda nacional para amortiguar el impacto del tipo de cambio. Además, la norma faculta la colocación de bonos soberanos hasta por 17,221 millones de soles e incorpora filtros de fiscalización para un manejo transparente. Sobre esto, el ministro Elmer Cuba respaldó la iniciativa al señalar que se ciñe a los mandatos constitucionales y fortalece la sostenibilidad fiscal.

LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO

En la misma jornada, con 25 votos favorables y 10 abstenciones, la comisión dio el visto bueno a la Proposición 00003-2026-2031-CR sobre Equilibrio Financiero. Arista detalló que el texto busca evitar que los egresos estatales rebasen los recursos presupuestados, los cuales alcanzan la suma total de 266,506 millones de soles.

El parlamentario remarcó que el 90.8% del fondo global provendrá de la recaudación fiscal, en tanto que el 9.2% restante dependerá del endeudamiento, cifra que implica un descenso del 23.4% en comparación con lo proyectado para el 2026.

Asimismo, la presidencia expuso el predictamen de la Ley de Presupuesto General, cuyo monto representa un incremento del 3.5% respecto al ejercicio previo. Del total asignado, el Ejecutivo central recibirá 166,613 millones de soles; los gobiernos regionales, 58,672 millones; y las municipalidades, 41,222 millones. De las 138 disposiciones planteadas, 133 registraron acuerdo total y 5 continúan en revisión.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dio su conformidad al predictamen expuesto. Arista concluyó informado que la discusión continuará este martes 3 de noviembre a partir de las 9:00 horas con representantes del MEF.

VIDEO RECOMENDADO