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Comisión de recompensas contra el terrorismo y la criminalidad: PCM cambia a sus representantes

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Comisión de recompensas contra el terrorismo y la criminalidad: PCM cambia a sus representantes
core@latina.pe
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El Gobierno dispuso cambios en sus representantes ante la Comisión Evaluadora de Recompensas contra el Terrorismo y la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, grupos de trabajo creados mediante el Decreto Legislativo N.° 1180.

A través de una resolución suprema, se designó a Juan José Calle Dávalos como representante titular y a Víctor Hugo Farfán Reyes como representante alterno de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante ambas comisiones evaluadoras.

La decisión reemplaza a los anteriores representantes, Óscar Guillermo Canepa Ruiz y Walter Percy Castillo Muñoz, quienes ocupaban los cargos de titular y alterno ante las citadas comisiones. Para la actual administración se consideró conveniente realizar una nueva designación.

Los cambios alcanzan a dos comisiones vinculadas con la evaluación de recompensas en casos de terrorismo y criminalidad. Ambas fueron creadas durante el gobierno de Ollanta Humala y tienen una conformación establecida en el reglamento correspondiente.

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CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES

Según las disposiciones vigentes, la Comisión Evaluadora de Recompensas contra el Terrorismo está integrada por:

  • El viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, o su representante, quien la preside.
  • Un representante titular y uno alterno de la Alta Dirección de la PCM.
  • El viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, o su representante.

La Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, presidida también por el viceministro de Orden Interno o su representante, suma a estos integrantes:

  • Un representante titular y uno alterno de la Alta Dirección de la PCM.
  • El director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, o su representante.
  • El director general contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, o su representante.

Con la resolución suprema, Juan José Calle Dávalos y Víctor Hugo Farfán Reyes pasan a ocupar la representación de la PCM en ambas comisiones, en calidad de titular y alterno, respectivamente.

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