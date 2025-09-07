Comunicado de Punto Final

Es falso que nuestro periodista Rodrigo Cruz haya tenido acceso a documentos que fueron incautados y lacrados en el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte el pasado miércoles 27 de agosto. El documento que presentó Rodrigo, como indica la nota que se publicó el domingo pasado, es una de las evidencias que entregó un testigo protegido de la fiscalía para respaldar sus declaraciones. Se trata de un documento del 2024 elaborado por el Gobierno Regional de Ayacucho en el marco de un proceso de fiscalización a la mina “El Dorado”.

De acuerdo con el testigo protegido, este documento fue enviado por el empresario Franco Parodi (de la mina “El Dorado”) a la secretaria del abogado Percy Tenorio, Julissa Lores, vía WhatsApp, el pasado 6 de noviembre del 2024. Esta conversación es citada por el Ministerio Público en su requerimiento de allanamiento al Poder Judicial.

En su informe, Rodrigo Cruz indicó que cuatro hojas de ese documento (entregado por el testigo protegido en la investigación fiscal) fueron encontradas por la fiscalía en la casa del hermano de la presidenta.

Días antes de la publicación del reportaje, Rodrigo Cruz buscó la respuesta de la defensa de Nicanor Boluarte, pero el abogado Luis Vivanco respondió el lunes 1 de septiembre, cuando la nota ya había sido emitida en Punto Final.

Advertimos que se está pretendiendo instaurar una narrativa que busca relacionar a nuestro periodista Rodrigo Cruz con documentos lacrados en el allanamiento a la casa de Boluarte, como si se tratara de un trabajo previamente coordinado con representantes del Ministerio Público. Una versión que rechazamos.

Lamentablemente este tipo de narrativas luego son utilizadas para criminalizar el trabajo legítimo de un periodista con posteriores denuncias maliciosas.

