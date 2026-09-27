Concierto de Robbie Williams: empresa que promocionó el evento está dada de baja desde 2023

El concierto de Robbie Williams en Lima terminó cancelado tras el caos registrado en los accesos del Arena 1, en la Costa Verde. Sin embargo, el caso deja nuevas interrogantes: ¿qué empresa estaba realmente a cargo del evento?, ¿quién administraba el recinto? y quién debía garantizar las vías de evacuación?

Una investigación de Punto Final identificó a las empresas vinculadas al concierto y también puso bajo la lupa el convenio que permite el funcionamiento del Arena 1 en un terreno de la Costa Verde.

ONE ENTERTAINMENT NO FIGURA COMO ORGANIZADORA DEL CONCIERTO

Durante meses, el nombre de One Entertainment estuvo asociado a la llegada de Robbie Williams al Perú. La empresa promocionó el concierto desde febrero, anunció la preventa y posteriormente emitió comunicados sobre la cancelación. Pero en los permisos oficiales del evento, One Entertainment no aparece como la empresa organizadora.

Según la información revisada por Punto Final, la autorización para realizar el concierto fue tramitada por Two Times Production S.A.C., empresa que obtuvo los permisos el 22 de setiembre, un día antes del primer show.

La Municipalidad de Lima declaró que el evento cumplía con las condiciones de seguridad para una capacidad de 30.400 personas, mientras que el Ministerio del Interior otorgó las garantías correspondientes. Por su parte, la Municipalidad de San Miguel concedió una autorización temporal por la que la productora pagó S/91,50.

Two Times Production fue constituida en marzo de 2024 por Ramón Larrea y Toño Jáuregui, los mismos empresarios que figuran vinculados a One Entertainment. La empresa señaló por escrito que “la empresa organizadora de los eventos es Two Times Production SAC” y que One Entertainment es únicamente un “logo comercial”.

INDECOPI ESTARÍA INVESTIGANDO EMPRESA QUE FUE DADA DE BAJA

La situación de One Entertainment genera otra interrogante. Según los registros de la Sunat revisados por Punto Final, la empresa figura dada de baja desde julio de 2023, además de aparecer como no habida y registrar una deuda coactiva de aproximadamente S/873 mil.

La empresa ya había sido sancionada anteriormente por Indecopi en casos relacionados con conciertos cancelados y reprogramados. Incluso, una resolución emitida en junio de 2025 consignó que One Entertainment se encontraba dada de baja desde 2023.

Pese a ello, su nombre continuó apareciendo en la promoción y comunicaciones vinculadas al concierto de Robbie Williams.

TWO TIMES Y ARENA 1 COMPARTEN ACCIONISTAS

Pero Two Times Production no es la única empresa vinculada al evento. Arena 1 S.A.C. es la compañía que administra el recinto donde se realizó el concierto.

Según información proporcionada por Arena 1, Ramón Larrea y Toño Jáuregui son accionistas tanto de Two Times Production como de Arena 1.

Ambas empresas, además, registran domicilio fiscal en San Isidro.

Punto Final consultó quién asumiría las obligaciones o multas pendientes de One Entertainment y si Two Times Production paga por utilizar la marca comercial, pero no obtuvo respuesta.

EL CONVENIDO ENTRE SAN MIGUEL Y ARENA 1

El otro punto de controversia está en el terreno donde funciona Arena 1.

En agosto de 2018, durante una anterior gestión de Eduardo Bless como alcalde de San Miguel, la municipalidad suscribió un convenio que permitió a Arena 1 utilizar aproximadamente 36 mil metros cuadrados durante diez años para una denominada “carpa movible”.

El documento señala que el convenio no persigue fines lucrativos. A cambio del uso del espacio, la municipalidad recibe, entre otros beneficios, módulos de serenazgo, cámaras y entradas de cortesía.

Sin embargo, existe un conflicto con la Marina de Guerra debido a que la zona de playa se encuentra bajo su jurisdicción.

En 2019, la Marina permitió a San Miguel utilizar el espacio para una obra pública. Posteriormente, en diciembre de 2023, canceló el derecho de uso otorgado a la municipalidad. El caso se encuentra actualmente judicializado, mientras los conciertos continuaron realizándose en el lugar.

LA MARINA YA HABÍA ADVERTIDO SOBRE ACCESOS

La seguridad de las vías de evacuación también había sido advertida meses antes del concierto.

En mayo de 2026, el capitán del puerto del Callao, Amílcar Velásquez, señaló que el recinto contaba con solo dos puentes de salida, una situación que, según explicó, podía generar problemas ante una eventual emergencia.

Desde San Miguel respondieron que el conflicto con la Marina es un asunto distinto y que existen procesos judiciales pendientes entre ambas instituciones.

¿QUIÉN CERRÓ EL PUENTE ANTE EL CONCIERTO?

La pregunta tomó especial relevancia la noche del 23 de setiembre.

Cuando miles de personas comenzaron a salir del Arena 1, el puente peatonal que conecta con el parque Belén permaneció cerrado con una reja. Ante la congestión, asistentes terminaron retirando las vallas y algunos subieron por el acantilado para poder salir.

La Municipalidad de Lima señaló que debía determinarse quién ordenó colocar la reja que impedía utilizar esa vía como ruta de evacuación.

San Miguel, en cambio, responsabilizó a la productora. Desde la municipalidad indicaron que, al tramitar las garantías ante el Ministerio del Interior, la productora presentó una declaración jurada en la que asumía responsabilidad por las vías de acceso y evacuación.

La empresa organizadora negó esa versión y sostuvo por escrito que Two Times Production no tiene capacidad para ordenar el cierre de un acceso público.

Así, mientras las autoridades intercambian responsabilidades por el cierre del puente, permanece abierta la controversia sobre quién debía garantizar el acceso y evacuación de los asistentes.

Two Times Production anunció que buscará reprogramar el concierto y devolver el dinero a quienes soliciten el reembolso. Mientras tanto, el convenio entre la Municipalidad de San Miguel y Arena 1 permanece vigente hasta 2028 y, según el municipio, está sujeto a evaluación.

El caso deja así varias preguntas pendientes: qué empresa asumirá las responsabilidades frente a los consumidores, quién autorizó el cierre del puente y cómo continuará funcionando Arena 1 mientras San Miguel y la Marina mantienen su disputa judicial.

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