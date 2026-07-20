Concurso para elegir al jefe de la ONPE quedó desierto: ¿Cuándo se podrá convocar a un nuevo proceso?

Bernardo Pachas continuará como jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta nuevo aviso. Al no alcanzar los votos suficientes dentro del pleno la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Carlos Loyola no logró ganar el último concurso, a pesar de haber aprobado todas las fases previas.

Como se recuerda, el ingeniero industrial había sido excluido por no haber informado a tiempo los dos procesos civiles que había en su contra. Luego de que la JNJ aprobara su apelación, fue reincorporado. Con la decisión de la Junta de no dar el visto bueno final a su candidatura, todo el procedimiento quedó desierto y deberá ser convocado nuevamente.

¿CUÁNDO SE PODRÁ CONVOCAR?

En diálogo con Latina, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, se podría convocar a un concurso para elegir a un nuevo jefe de la ONPE de forma inmediata, pero advierte que esto podría coincidir con el desarrollo de las elecciones municipales y regionales.

En ese sentido, sostiene que es probable que estos comicios queden en manos de las autoridades provisionales actuales, es decir, a cargo de Bernardo Pachas.

“Ingresar a la ONPE en pleno proceso ya del desarrollo del cronograma electoral es bien complejo para la nueva autoridad, porque va a tener que trabajar por esos días con el mismo personal que que hoy está a cargo del proceso y no va a poder aportar mucho, y probablemente se haga responsable de cosas que él no ha tenido arte ni parte”, explicó.

EL PÉRFIL DEL PRÓXIMO JEFE DE LA ONPE

García Toma opinó que la persona que ocupe la jefatura debería ser alguien que no haya estado vinculado con la institución. “Hay un grupo que se va moviendo entre la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y Reniec. incluso las dos personas que estuvieron en el concurso formaban parte de ese grupo (que) se iba trasladando de una institución a otra. No es conveniente”, explicó.

Por el contrario, consideró que sí podrían tener una mejor oportunidad los ciudadanos que trabajaron en la ONPE cuando la entidad sí daba garantías; por ejemplo, cuando era liderada por Magdalena Chú.

“Entonces, necesitamos alguien con más ‘vuelo’ y probablemente con cierta distancia de lo que ha venido sucediendo en el sistema electoral, salvo en el caso de aquellos funcionarios que han estado en periodos en donde la institución gozó de representatividad y confianza ciudadana”, añadió.

El exministro de Justicia precisó que esta persona debería tener liderazgo, experiencia en administración pública y capacidad de comunicación, ya que este cargo está expuesto a la opinión pública.

“Se requiere que ese nivel de comunicación sea fluido a través del propio jefe y por supuesto tiene que ser profesiones afines, evidentemente los ingenieros industriales, los abogados, los administradores sí están están vinculados”, mencionó.

Debido a que la institución “está muy desacreditada”, el entrevistado también comentó que el nuevo titular de la ONPE debe tener “los pergaminos, la experiencia y los créditos académicos suficientes como para generar una expectativa de para de carácter positivo”.

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue cuestionada por las irregulares que hubo durante la primera vuelta de las elecciones generales 2026. En la jornada del 12 de abril, cientos de ciudadanos votaron horas después de lo previsto, debido a la demora en la llegada del material electoral. Algunos políticos, como Rafael Lopez Aliaga, incluso aseguraron que se había cometido un fraude, aunque esto nunca fue corroborado por los organismos judiciales.

¿PUEDEN VOLVER A POSTULAR LOS MISMOS?

Según el especialista, tanto Loyola como los demás candidatos que postularon en el último proceso, pueden volver a participar en una nueva convocatoria, ya que no existe ninguna norma que se los impida.

No obstante, opina que habría que establecer por qué el pleno de la junta cambiaría la posición que tuvieron cuando estos aspirantes no fueron considerados. “Si es la misma persona no hay ninguna circunstancia que se considere oportuno modificar el criterio”, argumentó.

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