Carlos Loyola no alcanzó los votos para ser el nuevo jefe de la ONPE

Carlos Loyola no alcanzó los votos para convertirse en el nuevo jefe de la ONPE. Aunque superó la entrevista personal con 81.85 puntos, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no reunió el respaldo mínimo requerido para su designación, por lo que el concurso fue declarado desierto.

Con este resultado, el concurso público para elegir al titular de la ONPE quedó desierto y será la propia JNJ la que deberá definir los siguientes pasos para la convocatoria de un nuevo proceso.

APROBÓ LA ENTREVISTA, PERO NO ALCANZÓ LOS VOTOS

Antes de la votación, Loyola Escajadillo había superado la etapa de entrevista personal, una de las fases decisivas del concurso público. De acuerdo con el acta oficial de la JNJ, obtuvo 81.85 puntos, resultado que le permitió quedar habilitado para la elección final.

Las calificaciones otorgadas por los integrantes del Pleno fueron diversas, pero el puntaje obtenido fue suficiente para aprobar esta etapa y continuar con el proceso de selección.

CONCURSO QUEDÓ DESIERTO

Sin embargo, durante la votación final, el Pleno de la JNJ no alcanzó el mínimo de cinco votos exigido para designar al nuevo jefe de la ONPE.

Ante ello, el organismo informó que el concurso fue declarado desierto, por lo que deberá convocarse un nuevo proceso para elegir a la máxima autoridad del organismo electoral.

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