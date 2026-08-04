Valentina Valiente capítulo 107: Alejandro seguirá ayudando a Tony a pesar de haber terminado con Valentina

Lolo decide llamar a Alejandro al enterarse del problema con el pago de la subscripción de “Altamente”, las clases para niños con altas capacidades de Tony.

Al recibir la llamada, Alejandro se preocupa de inmediato, pensando que se trataba de Valentina. Sin embargo, la verdadera razón era otra: la mensualidad de Tony no había sido procesada porque la tarjeta registrada había vencido.

Aunque Lolo le aclara que entiende que ya no es su responsabilidad, Alejandro lo interrumpe y deja en claro que su compromiso con el pequeño no ha cambiado. “Que Valentina y yo no estemos juntos, eso es aparte. Yo tengo mi compromiso con Tony y le voy a cumplir”, afirma con total seguridad.

Además, promete resolver el inconveniente en cuestión de minutos para que Tony pueda regresar a sus clases sin ningún problema. La respuesta llena de alivio a Lolo, quien le agradece emocionado por seguir apoyando al niño pese a todo.

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