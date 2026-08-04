“Estoy más confiada y me estoy entregando al juego”: Jely Reátegui y su evolución como jurado de Yo Soy

Jely Reátegui vive una etapa distinta en Yo Soy 2026. A puertas del estreno de una nueva temporada, este sábado 8 de agosto a las 9:00 p.m., la actriz y jurado confesó que la experiencia acumulada le ha permitido sentirse mucho más cómoda frente a las devoluciones y disfrutar plenamente cada presentación.

Durante una entrevista con Latina digital, Jely contó que esta quinta temporada representa un crecimiento importante en su carrera como jurado. “Creo que me ha curtido. He aprendido a dar mis devoluciones de manera más puntual”, comentó.

Además, explicó que el programa también ha fortalecido su capacidad de análisis sobre los imitadores. Según señaló, ahora presta mayor atención a detalles técnicos como la postura, la presencia escénica y el manejo del cuerpo durante cada presentación.

Sin embargo, el mayor cambio, según confesó, ha sido la confianza con la que hoy enfrenta el programa. “Creo que estoy más confiada y me estoy entregando al juego, cosa que antes me daba mucho roche”, afirmó.

La nueva temporada de Yo Soy promete grandes imitadores, sorpresas y muchas emociones. ¿Qué nuevos talentos sorprenderán al jurado? ¿Quién logrará conquistar el escenario?

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