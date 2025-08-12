Congresista colombiana rechaza izamiento de bandera en Santa Rosa y critica mensajes de Gustavo Petro

En entrevista con el programa “Buenas nuevas, malas nuevas”, la congresista colombiana Yenica Acosta se pronunció tras el izamiento de una bandera de Colombia en la isla Santa Rosa por parte del precandidato Daniel Quintero. La parlamentaria expresó su rechazo a la acción y advirtió que este tipo de gestos pueden generar tensiones innecesarias entre Perú y Colombia.

“Quiero enviar un saludo fraterno a todos los hermanos peruanos. Soy de Leticia, Amazonas, frontera con Perú y Brasil, y por años hemos mantenido una hermandad con estos tres países”, afirmó.

Acosta Infante consideró “reprochable e irrespetuoso” que Quintero, “sin conocer la realidad de la frontera ni la convivencia en la zona”, confunda a la población y fomente divisiones.

“Si hay algún problema o dudas por parte de este Gobierno en la línea limítrofe entre Colombia y Perú, que se resuelvan por las vías diplomáticas”, subrayó.

TAMBIÉN CUESTIONÓ A PETRO

La legisladora también cuestionó los mensajes publicados por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en los que afirmaba que la isla Santa Rosa estaba “invadida por peruanos”.

“No se puede enviar mensajes incendiarios que siembren odio y guerra. A los pocos días de esas declaraciones, llega este señor Quintero a alarmar aún más sin conocer la realidad”, señaló.

Finalmente, Acosta Infante pidió que, en lugar de discursos que alimenten la confrontación, ambos países trabajen en conjunto para abordar los cambios naturales que está experimentando el río Amazonas. “Si Leticia se está quedando sin puerto, busquemos juntos la manera de recuperar el caudal para beneficio de nuestras naciones”, concluyó.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7