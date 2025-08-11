Congresista Magaly Ruíz, investigada por ‘mocha sueldo’, liderará la Comisión de Salud

Hoy comenzaron a instalarse las comisiones ordinarias para el periodo 2025-2026 en el Congreso de la República. Entre las novedades fue la elección por unanimidad de la parlamentaria Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) como titular de la Comisión de Salud y Población.

Junto a Ruíz estará en la mesa directiva de este grupo de trabajo sus colegas Kelly Portalatino (Perú Libre) en la vicepresidencia y Luis Picón (Podemos Perú) en la secretaría. Acordaron que sesionarán todos los martes a las 11 horas de la mañana.

CUESTIONADA POR MOCHA SUELDO

Magaly Ruíz fue una de las primeras congresistas descubiertas como ‘mocha sueldo’ en el actual Parlamento. El programa ‘Punto Final’ mostró que la integrante de APP le recortaba el salario a sus trabajadores para crear una “caja chica”, con el objetivo de cubrir sus gastos personales.

La denuncia inicial fue realizada por Carlos Marina, un extrabajador de la Comisión de Infancia que afirmó que se le descontaban 1,500 soles mensuales de su sueldo. Posteriormente, se reveló que no era el único afectado, y varios empleados más habrían sido víctimas de esta práctica. Los montos recaudados presuntamente eran utilizados para pagar gastos de la congresista, como el combustible para su vehículo, según registros presentados ante la Fiscalía.

Uno de los personajes clave en esta trama es William Paz, un policía asignado a la seguridad de Magaly Ruíz. Paz, según testimonios y registros en poder de la Fiscalía, recibía dinero de esta “caja chica” como reintegro por gastos de transporte. Sin embargo, en sus declaraciones, Paz niega conocer el origen del dinero y su relación con los recortes salariales a los trabajadores del despacho congresal.

Además, otro testigo protegido declaró que el agente William Paz no solo era responsable de la seguridad de la congresista, sino que también prestaba su vehículo personal para trasladarla. Este hecho está documentado en los registros de gastos de la caja chica, que incluyen varios pagos por combustible y otros conceptos relacionados con el transporte de Ruíz.

