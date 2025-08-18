Temas
Política

Congresista presenta proyecto para derogar la ley de amnistía a favor de la PNP y FAP

Política
El congresista Roberto Sánchez Palomino, integrante de la bancada Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley con el objetivo de derogar la reciente ley de amnistía a favor de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) , la Policía Nacional (PNP) y los Comités de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

El 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía para policías y militares, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio.

El Ejecutivo sostiene que los uniformados actuaron en cumplimiento de su deber y en defensa del orden interno. Sin embargo, organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas cuestionan la medida por considerar que podría favorecer la impunidad en casos de presuntas violaciones a los derechos fundamentales.

“FAVORECE A QUIENES VIOLARON LOS DD.HH”

En el texto presentado este 18 de agosto en la plataforma institucional del Parlamento, el congresista afirma que la referida ley “favorece a quienes trasgredieron la ley y violaron los derechos humanos”, por lo que se trata de una “norma que deja impunes crímenes sumamente graves”.

“Se busca dejar impunes, dejar sin castigo a quienes quebrantaron la ley y cometieron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país durante el periodo mencionado. Lo cual, incluso, implica un agravio para los militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa que respetan la ley y cumplen con su deber respetando los derechos humanos”, se lee en el documento.

CASOS DE MILITARES Y POLICÍAS CONDENADOS

Por otro lado, el parlamentario mencionó que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), “al menos 900 militares y policías que asesinaron, torturaron y desaparecieron a personas durante su participación en el conflicto armado interno podrían librarse de las denuncias y sentencias en su contra” tras la aprobación de la ley de amnistía.

Entre los favorecidos con la ley se encuentran condenados y prófugos por los casos Accomarca, Cayara, Chuschi y Pucayacu, así como uno de los acusados por la masacre de Pichari.

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE AMNISTÍA?

El dispositivo aprobado dispone que la amnistía beneficiará a todas aquellas personas que hayan sido denunciadas, investigadas o procesadas por delitos relacionados con su participación en acciones de lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Asimismo, establece una amnistía de carácter humanitario dirigida a los adultos mayores de 70 años que integraron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o los Comités de Autodefensa, siempre que cuenten con una sentencia firme —con calidad de cosa juzgada— o se encuentren en proceso de ejecución de la misma, ya sea con pena privativa de libertad efectiva o suspendida.

