Congreso aprobó la ampliación del Reinfo hasta finales de 2026 a pesar de la advertencia de especialistas

El Congreso de la República aprobó ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta finales de diciembre de 2026, con el objetivo de prolongar el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal en el país. La decisión se adoptó en una segunda votación, luego de la realizada el pasado 4 de diciembre, aunque en esta ocasión no fue el Pleno del Parlamento el encargado de pronunciarse, sino la Comisión Permanente.

La iniciativa obtuvo 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, resultado que permitió respaldar la modificación del Decreto Legislativo 1293, norma que regula el proceso de formalización minera. Con esta ampliación, el Reinfo mantendrá su vigencia por un año adicional, en un contexto marcado por la persistencia de miles de mineros artesanales que aún no culminan su tránsito hacia la formalidad.

Más allá de autorizar una nueva prórroga por un año, la norma dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, que estará a cargo del INEI en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ingemmet. Asimismo, establece el sinceramiento obligatorio de la ubicación georreferenciada de los titulares y la transferencia del acervo documentario desde los gobiernos regionales al Minem.

Una vez elaborada la autógrafa de ley, el presidente del Congreso, José Jerí, contará con un plazo de 15 días hábiles para promulgarla en el diario oficial El Peruano. Por ahora, sus declaraciones previas reflejan una postura favorable a la decisión adoptada por los congresistas, en la medida en que no se introdujeron modificaciones al dictamen de la Comisión de Energía y Minas y se respetaron los aportes planteados por el Poder Ejecutivo.

