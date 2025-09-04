Congreso aprobó la incorporación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal

El pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, la incorporación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, tras obtener 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Esta nueva ley, que crea el artículo 318-B, busca combatir la violencia organizada sancionando con penas de prisión no menores a 35 años, cadena perpetua, a quienes generen zozobra en la población mediante al menos tres actos de grave intensidad, como secuestro, sicariato, extorsión y robo agravado, utilizando armas de guerra o explosivos.

Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hizo énfasis en el proceso que tuvo que atravesar la propuesta señalando que el “dictamen, que contiene 17 proyectos de ley presentados por diferentes bancadas, fue debatido en el pleno el 3 de octubre de 2024. Posteriormente se presentó un nuevo texto sustitutorio, se pasó a cuarto intermedio y, tras sucesivos debates, finalmente fue aprobado en primera votación el 16 de octubre de ese año. Hoy, después de su inclusión en la agenda ampliada, el Pleno le dio la aprobación definitiva”.

La ley, en respuesta a los crecientes ataques y la inseguridad ciudadana en diversas regiones del país, no se aprobó en unanimidad. Gladys Echaíz, congresista por Renovación Popular, cuestionó la nueva norma: “El problema no es la falta de una norma, sino el plazo que tiene la Policía para investigar. Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones, revisar cámaras o individualizar a los autores. Lo que se necesita es ampliar a 15 días la detención en casos graves, como ya ocurre en delitos de terrorismo”.

Asimismo, Ruth Luque de Juntos por el Perú, objetó la “lógica de populismo penal” refiriendo que el tipo penal se encuentra redactado de manera ambigua, al incluir frases como ‘otros de similar características’, lo que puede dar lugar a arbitrariedades.

El artículo añadido se muestra como una herramienta funcional frente al incremento delincuencial. Diego Bazán, del partido Renovación Popular, la calificó como una ley que sí aporta porque “tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”.

La iniciativa, por la que el presidente del Congreso de la República se comprometió en revisar, se concretó con esta votación final cuyo objetivo es el de fortalecer el marco legal contra el crimen organizado.

