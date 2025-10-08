Congreso: aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

Ante la masiva filtración de resultados de las principales encuestadoras —en los últimos procesos electorales— durante la última semana previa a la realización de los comicios, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República decidió sincerar esta realidad y aprobó el dictamen del PL 10993 que recortar el plazo de una semana a solo tres días para la prohibición de la publicación oficial de resultados de encuestas de intención de voto.

El referido dictamen modifica el artículo 191 de la Ley 26859, con lo cual se indica que las encuestadoras que cuenten con inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podrán difundir —a través de las redes sociales o medios de comunicación— los resultados de sus estudios de intención de voto o simulacros hasta tres días antes de la jornada electoral.

El grupo parlamentario presidido por el fujimorista Arturo Alegría consideró que con esta modificación se enfrenta a los “mercados negros informativos” que buscan inducir al voto al electorado durante los días de prohibición de publicación de encuestas. Así los ciudadanos podrán acceder a datos de intención de voto, pero oficiales.

“Reducir el plazo (a tres días) permitiría mantener un margen razonable de restricción para el proceso electoral que impida la inducción al voto, pero sin sacrificar el acceso equitativo y oportuno a información verificada y cierta”, se lee en el dictamen.

En tanto, el representante legal de la empresa encuestadora se hará responsable del contenido de las encuestas. Se advierte que, un mal manejo de la información difundida que afecte al ciudadano será pasible de sanciones con multas que oscilan entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Si bien la moción fue aprobada a nivel de comisión ordinaria con 16 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la iniciativa aún debe ser elevada para su ratificación ante el Pleno del Congreso de la República para su entrada en vigencia y pueda ser aplicada en los próximos comicios de abril del 2026.

