Elecciones 2026: plazo para renuncias de autoridades y altos cargos vence el 13 de octubre

Contra el reloj. El plazo máximo para que funcionarios y autoridades presenten su renuncia —en cumplimiento de la normativa electoral— a sus cargos para postular como candidatos en las próximas Elecciones Generales 2026 vence el próximo lunes 13 de octubre, según lo estableció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esto les permitirá entrar dentro del plazo de seis meses previos a los comicios a realizarse el domingo 12 de abril de 2026. Tiempo en el cual podrán dedicarse de lleno a sus campañas electorales, sin afectar sus labores como funcionarios públicos y financiar sus postulaciones con dinero no estatal.

En tanto, la normativa electoral establece que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) deben pasar al retiro si quieren participar en las próximas elecciones. De igual manera, los gobernadores regionales deben presentar su renuncia ante el consejo regional. Sus cargos serán ocupados por sus vicegobernadores. Los alcaldes deberán dimitir ante el consejo municipal.

MINISTROS DE BOLUARTE ALISTAN CANDIDATURAS

El primer ministro de Dina Boluarte en renunciar y develar públicamente su intención de postular en las próximas elecciones fue el cuestionado Juan José Santiváñez. Aún se desconoce cuál cargo público buscaría y qué partido político albergaría su candidatura. Se cree que tentaría un lugar en el Senado.

Otro ministro que le seguiría los pasos sería el aún titular de Salud, César Vásquez, quien tendría un lugar reservado entre las filas de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña de cara a los comicios de abril. También postularía al Senado. A modo de despedida, la jefa de Estado le agradeció —en un evento público— a su titular del Minsa por su gestión en salud.

Otros ministros que también podrían renunciar para tentar suerte en las elecciones serían Ángel Manero (Agricultura) y César Sandoval (MTC). También se sospechaba que Morgan Quero (Educación) y Daniel Maurate (Trabajo) tenían intereses electorales, pero —en entrevistas— descartaron su renuncia. Finalmente, el lunes 13 de octubre revelará qué ministros se quedan y cuáles buscarán un lugar en el próximo Senado.

