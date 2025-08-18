Congreso cita al ministro del Interior para que informe sobre seguridad ciudadana y violencia en Trujillo

A través de una moción parlamentaria, el congresista por Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, invitó al ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver, a concurrir al pleno del Congreso de la República a fin de informar respecto a la reglamentación e implementación de las leyes sobre seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses.

Salhuana señaló que “no se están dando los resultados que todos los peruanos esperamos que es mayor seguridad”.

El acuerdo, fechado el 18 de agosto de 2025, busca conocer cómo se están poniendo en práctica las siguientes normas:

Ley 32386. Medidas para luchar contra la delincuencia como compras rápidas de equipos, presupuesto para patrullaje, participación de Gobiernos Regionales y locales y apoyo a la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ley 32348. Crea un sistema de justicia especial para delitos cometidos en flagrancia (es decir, cuando el delito ocurre en el momento y se atrapa al involucrado), en todo el país.

Ley 32332. Implementa una plataforma digital para que la gente pueda denunciar delitos por internet.

Ley 32313. Fortalece a la Policía Nacional del Perú en regiones por medio de la creación de nuevas unidades policiales regionales que administren las escuelas de la institución.

Ley 32324. Modifica una ley anterior (Ley 31694) para permitir el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil.

Ley 32358. Modifica otra ley (Ley 29033) para incluir un bono para policías y militares que aporten al fondo de vivienda militar y policial.

Asimismo, el Congreso solicitó que el ministro informe sobre las medidas que se han tomado en contra la violencia de bandas delincuenciales, principalmente en Trujillo (La Libertad), tras el atentado con dinamita del pasado jueves 14 de agosto.

DECLARAR TERRORISMO URBANO

El vocero de Alianza para el Progreso anunció que solicitará la discusión del proyecto de ley sobre terrorismo urbano en el Congreso en el marco del reciente ataque con explosivos en Trujillo. La iniciativa, impulsada por su bancada, busca ser evaluada en la Comisión de Justicia y pretende definir y tipificar este tipo de actos violentos para aplicar las sanciones más severas del Código Penal.

“Hay que imponer restricciones, como cero beneficios penitenciarios, y establecer un régimen absolutamente cerrado en los penales, con mínimo cadena perpetua para los responsables”, señaló Salhuana, para quien estas medidas permitirían enfrentar con mayor firmeza la escalada de violencia registrada en distintas ciudades del país.

MININTER SE PRONUNCIA

A través de redes sociales, el Ministerio del Interior publicó acerca de un “golpe certero contra la delincuencia”. Precisó que en solo 24 horas, la Policía Nacional desplegó 3,131 operativos a nivel nacional y logró: 809 detenidos en flagrancia, 202 requisitoriados capturados, 27 armas de fuego incautadas y 33 bandas criminales desarticuladas. “Policía Nacional del Perú trabajando 24/7 por la seguridad de los peruanos”, se lee en el video.

