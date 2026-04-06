Comisión de Ética evaluará la suspensión de los procesos contra el presidente José María Balcázar

La Comisión de Ética del Congreso someterá este lunes 6 de abril a evaluación y votación la suspensión de tres denuncias que involucran al actual presidente de la República, José María Balcázar.

Este grupo de trabajo sesionará para evaluar la suspensión de tres procesos contra Balcázar, los mismos que se iniciaron cuando cumplía su función de congresista de la República.

Los casos responden a los expedientes N.° 254-2025-2026/CEPCR, N.° 255-2025-2026/CEPCR y N.° 259-2025-2026/CEPCR, relacionados con su defensa al matrimonio infantil y al supuesto impulso de una norma que habría beneficiado a su hijo, durante su gestión dentro de la Comisión de Educación.

Los documentos serán evaluados y luego sometidos a votación. De ser aprobada la suspensión, los procesos quedarán congelados de manera temporal.

CASO KIRA ALCARRAZ

Entre otros temas, la Comisión de Ética también abordará la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz Agüero, quien fue acusada de agredir verbal y físicamente a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el distrito de San Juan de Miraflores, el pasado 6 de enero.

La audiencia semipresencial está programada para las 4:0o de la tarde en la sala Martha Hildebrandt, y a través de la plataforma virtual Microsoft Teams.

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