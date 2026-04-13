Congreso: Comisión de Fiscalización citó a Piero Corvetto para este martes tras fallas en entrega de material electoral

Ante las denuncias y cuestionamientos contra las cabezas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el caos del domingo 12 de abril generado por el retraso en la entrega del material electoral, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó para este martes 14 al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Tanto Corvetto como Burneo deberán acudir a la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, la cual será presidida por el acciopopulista Elvis Vergara, que se realizará a las 2 de la tarde en la sala Carlos Torres y Torres Lara del complejo Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento.

Se prevé que ambos funcionarios informen sobre las “causas estructurales y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Así como sobre las “incidencias ocurridas (mesas no instaladas, demoras y fallas operativas) y su impacto en la validez del proceso, las medidas adoptadas durante la jornada (resoluciones, ampliación de horarios y coordinación con la ONPE), la supervisión ejercida y alertas previas identificadas”.

También fueron citados el contralor general de la república, César Aguilar; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Ambos deberán informar sobre las acciones adoptadas por sus instituciones tras las irregularidades presentadas el domingo 12.

DENUNCIAN A PIERO CORVETTO

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios vinculados a la organización del proceso. El recurso fue ingresado el lunes 13 y quedó en manos del Quinto Despacho Fiscal. La acción legal fue impulsada por el procurador del JNE, Ronald Angulo Zavaleta.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario preliminar contra Corvetto, tras las denuncias ciudadanas por el retraso en la instalación de mesas de sufragio. La medida fue adoptada por unanimidad en un pleno extraordinario y busca determinar posibles responsabilidades en lo ocurrido. Se dispuso que se solicite a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado sobre el proceso de ratificación de funcionarios, el cuál será clave para que los consejeros evalúen su permanencia en el cargo.

VIDEO RECOMENDADO