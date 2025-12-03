Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza para el ejercicio de la función pública

El Pleno del Congreso de la República aprobó inhabilitar de la función pública a la suspendida fiscal Delia Espinoza por un periodo de 10 años. La votación de la reconsideración concluyó con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.

Cabe apuntar que, al tratarse de un informe aprobado previamente por la Comisión Permanente, no podían votar los 28 congresistas integrantes de esa instancia, y que el número mínimo de votos requerido para aprobar la inhabilitación de Delia Espinoza era 68.

Asimismo, la reconsideración se votó luego de que horas antes se efectuara una primera votación en la que no se alcanzó los 68 votos necesarios para que prosperara la inhabilitación de Delia Espinoza. Tan solo se había aprobado la formación de causa penal en su contra. Ahora, ambos procesos seguirán su curso.

A Delia Espinoza se le acusa de cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, lo que implica el levantamiento de su fuero y el envío del expediente a la Fiscalía de la Nación.

Durante su defensa ante el Pleno del Congreso, Delia Espinoza calificó la denuncia en su contra como “arbitraria” y señaló que es consecuencia de haber impulsado acusaciones constitucionales contra once congresistas. También aseguró haber “chocado con un poder oscuro” que, según dijo, busca apartarla de su cargo sin fundamentos.

