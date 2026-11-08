Congreso: jefa de Recursos Humanos habría intervenido en contratación de esposa del abogado de su hijo

Un informe periodístico de Punto Final reveló que la jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República, Sonia Polino, estaría involucrada en un presunto caso de conflicto de intereses tras la contratación de Katherine León Lescano, esposa del abogado de su hijo. León fue contratada en julio de 2023 bajo el régimen 728 como técnico del área de Administración de Personal, dependencia directa de Recursos Humanos, con un sueldo mensual de 5,834 soles.

La contratación se produjo tres meses después de que, en abril de 2023, la Policía detuviera a José Luis Pariamachi Polino, hijo de la funcionaria, acusado del delito informático contra la fe pública en la modalidad de suplantación de identidad agravada. La defensa legal del detenido fue asumida por el abogado Miguel Arturo Galagarza Terán, cónyuge de León Lescano. Pariamachi Polino continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Al ser consultada por la denuncia periodística, Sonia Polino evitó dar explicaciones directas, señalando que por su condición de servidora pública está prohibida de dar comentarios. Posteriormente, regresó a su despacho acompañada por Junior Cabrera y Lilia Espinoza, asesores de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Congreso.

UNA CONTRATACIÓN QUE DEBERÁ SER INVESTIGADA

Al respecto, la abogada Romy Chang sostuvo que existe una posible negociación incompatible que debe ser investigada, al no haberse priorizado los intereses del Estado. Asimismo, advirtió que si se comprueba que la contratación fue una contraprestación por los servicios legales brindados al hijo de la funcionaria, se configuraría el delito de colusión entre la servidora pública y el particular, el cual conlleva una pena de diez años de cárcel.

Por otro lado, se dio a conocer que hace unos días la jefa de Recursos Humanos realizó una fiesta por Halloween a la que asistieron figuras del Parlamento. Tras tomar conocimiento sobre la elaboración de la nota periodística, Katherine León Lescano se ausentó presencialmente de su centro de labores dos días seguidos, a pesar de que un oficio de la Oficialía Mayor del Congreso dispone priorizar el trabajo presencial.

Finalmente, el equipo periodístico dejó solicitudes de entrevista al abogado Miguel Galagarza Terán y a su esposa Katherine León Lescano, pero no obtuvo respuesta. Chang enfatizó que el Estado se financia con los recursos de todos los peruanos y que las autoridades de control deben tomar las medidas correspondientes frente a este tipo de irregularidades.

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