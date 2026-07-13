Congreso reanuda HOY debate sobre el crédito suplementario de S/ 9,596 millones solicitado por el Ejecutivo

La Comisión Permanente del Congreso de la República retomará HOY, lunes 13 de julio (3:00 p.m.), el debate del proyecto de ley 14799 sobre créditos suplementarios para inversiones públicas y la continuidad de los servicios del Estado.

Durante la sesión del jueves 9 de julio, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, dispuso que se lea un oficio de Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien pidió reprogramar el retorno del cuarto intermedio, previsto inicialmente para las 9 de la noche de ese día.

El documento indica que durante el debate de la Comisión Permanente se presentaron un gran número de propuestas de artículos y disposiciones complementarias, además de solicitudes de financiamiento para proyectos de inversión, relacionados con atender necesidades de las regiones de origen de los legisladores.

En ese sentido, Soto mencionó que para incorporar estos temas al texto sustitutorio se requerirá una evaluación técnica, jurídica y presupuestal rigurosa que compruebe su viabilidad. También deberá ser puesta en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su evaluación técnica.

“Siendo las 17:00 horas, no se logró un avance significativo en la evaluación de la propuesta, pese a los esfuerzos que viene promoviendo la comisión y el MEF para culminar de manera responsable la elaboración del texto sustitutorio en el plazo previsto”, se lee en el oficio.

ADVERTENCIA DE CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de ley carece de una justificación adecuada, respecto a su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas. El informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Economía, publicado el 1 de julio, indica que en la iniciativa no se “desarrolla la motivación técnica respecto de la incidencia del financiamiento propuesto en la sostenibilidad fiscal, ni su vinculación con los riesgos macrofiscales identificados” por la cartera en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029.

Previamente, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, manifestó que la llegada de proyectos con alto costo fiscal aprobados por el actual Legislativo estaban “reventando la tarjeta de crédito” del país, debido a la presión que ejercían sobre las finanzas públicas.

La propuesta sugiere aprobar 9,596 millones de soles para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de servicios del Estado y atender otras obligaciones presupuestarias. De este monto 4,160 millones de soles son para créditos suplementarios y 5.436 millones de soles provienen de recursos determinados, es decir, de ingresos que por ley ya tienen un destino específico.

VIDEO RECOMENDADO