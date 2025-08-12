Congreso aumentó el presupuesto para asesores en más de S/ 42 millones: ¿a qué se debe?

Latina Noticias accedió a un informe oficial que revela que, a julio de 2025, el presupuesto para personal de confianza del Congreso creció más de 42 % respecto al periodo 2021. Ese año, el gasto ascendió a S/ 100 688 645 para 457 asesores de los 130 congresistas.

Actualmente, el Parlamento cuenta con 521 funcionarios de confianza y un presupuesto anual de S/ 143 191 693; es decir, más de S/ 42 millones adicionales para 64 nuevos integrantes.

El documento detalla un aumento de 31 asesores; uno para el cargo de especialista parlamentario; 67 como Asesor II; una disminución de 39 en el puesto de Asesor I; y la creación del cargo de Asesor Coordinador, con cuatro contratados.

¿A QUÉ SE DEBE EL AUMENTO DE ASESORES EN EL PARLAMENTO?

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó que el aumento responde a la falta de aprobación de informes de comisiones especiales. “Mientras un informe no sea aprobado por el Pleno, se mantienen los contratos de esos asesores”, indicó.

Añadió que el número de funcionarios de apoyo no solo depende de la asignación de dos por congresista, sino también de las comisiones ordinarias y especiales en funcionamiento.

Cevasco recomendó fijar plazos para las delegaciones que llevan años activas, como la que investiga el exceso de plomo en la sangre en zonas mineras. Sugirió aprovechar las fechas de agosto, cuando se conforman las comisiones ordinarias, para incluir en el Pleno la conclusión de esos trabajos.

“El tiempo que toma una comisión especial se establece por un período definido ya que se crean para abordar asuntos concretos. Si bien existe posibilidad de prórroga, deben mantener un periodo limitado a diferencia de las comisiones ordinarias”, finalizó.

¿CUÁNTAS COMISIONES HAY EN EL CONGRESO?

En el Congreso existen 24 comisiones ordinarias, además de la Comisión Permanente y la Comisión de Ética Parlamentaria. Estas comisiones se encargan de estudiar y dictaminar sobre diversos temas de acuerdo a su especialidad.

El 1 de agosto, el Pleno aprobó por unanimidad, bajo la dirección del primer vicepresidente Fernando Rospigliosi Capurro, el número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias para el actual periodo. Con dicha votación también se aprobó el número de miembros de la Comisión Permanente y la Comisión de Ética Parlamentaria. La decisión fue previamente aprobada en la sesión de Junta de Portavoces, la cual fue ratificada por el Consejo Directivo.