Contraloría inicia investigación tras denuncia de Punto Final sobre trabajadoras de Municipalidad de Comas

La Contraloría anunció que, tras una denuncia hecha por Punto Final, ha iniciado la recopilación de información sobre la contratación de personal en la Municipalidad de Comas. De acuerdo a la investigación periodística, diversas trabajadoras están realizando actividades proselitistas, entre otras, que son distintas para las que fueron contratadas.

Y es que abogadas, ingenieras y comunicadoras sostienen que deben participar en coreografías y actividades partidarias, muchas veces bajo amenazas de despido. Vestidas con trajes del partido Somos Perú, estas mujeres no solo animan eventos en horario laboral, también deben asistir a actividades políticas los fines de semana.

Las órdenes, aseguran, vienen directamente del alcalde Ulises Villegas y de su colaboradora más cercana, Yuriko Niño de Guzmán, quien estaría usando recursos públicos para impulsar su candidatura municipal.

De forma adicional, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte intervino de oficio la sede de la Municipalidad Distrital de Comas, tras el revelador informe de Punto Final que evidenció cómo el alcalde distrital Ulises Villegas estaría utilizando a servidores municipales para actividades ajenas a sus funciones.

