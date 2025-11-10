Corte Suprema de Brasil anula pruebas contra Nadine Heredia en el caso Odebrecht

Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes las pruebas obtenidas contra Nadine Heredia en las investigaciones por el caso Odebrecht, proceso por el que la exprimera dama fue condenada a 15 años de cárcel en el Perú. Heredia no cumple la sentencia debido a que recibió asilo diplomático en Brasil en abril de este año. La decisión del juez José Antonio Dias Toffoli también prohíbe el uso de las evidencias en cualquier procedimiento de cooperación judicial con el Perú.

Según informó la agencia EFE, la resolución fue emitida por el juez José Antonio Dias Toffoli, integrante del Supremo Tribunal Federal brasileño, tras un pedido presentado por la defensa de Heredia. La medida no solo invalida las evidencias, sino que también prohíbe su utilización en cualquier trámite de cooperación judicial con las autoridades peruanas.

El magistrado argumentó que los registros obtenidos de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day —utilizados por Odebrecht para registrar pagos de sobornos— ya habían sido declarados nulos previamente por la propia Corte Suprema, al no poder garantizarse su autenticidad ni la cadena de custodia. Por ello, fueron considerados “imprestables” en cualquier proceso judicial.

ALCANCE DEL FALLO Y SITUACIÓN LEGAL DE HEREDIA

La decisión extiende a Nadine Heredia el mismo beneficio legal que Toffoli ya había otorgado a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, y a otros implicados en los casos derivados de la operación Lava Jato. Además, el fallo ordena al Ministerio de Justicia brasileño abstenerse de enviar cualquier información relacionada con esas pruebas al Gobierno del Perú.

En la práctica, este bloqueo en la cooperación internacional podría dificultar una eventual extradición o detención de Heredia mientras permanezca en territorio brasileño. La exprimera dama vive en Brasil desde abril, cuando el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva le concedió asilo diplomático, tras ser condenada en el Perú por presunto lavado de dinero vinculado a los aportes ilegales de Odebrecht a las campañas del Partido Nacionalista.

