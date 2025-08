Corte Suprema del PJ anula suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema

La Corte Suprema del Poder Judicial decidió anular la suspensión de 24 meses que se le impuso a Patricia Benavides en su calidad de fiscal suprema. Dicha decisión había sido dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en primera instancia.

Según la resolución de la Sala Penal Permanente, presidida por el magistrado César San Martín, se declaró fundada el recurso de apelación presentado por la exfiscal de la Nación y se desestimó la pretensión del Ministerio Público para que se amplíe la medida de suspensión a 36 meses.

En el documento se menciona que no es necesario que se continúe con la suspensión temporal de Benavides debido a que la denuncia constitucional que se presentó en su contra por el caso Cuellos Blancos, asunto por el cual terminó separada de su cargo, fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“En tal virtud, es patente que no está autorizada la promoción de la acción penal contra la investigada LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS y, además, en clave de principio, mientras el Congreso no declare haber lugar a la formación de causa no es posible pedir y otorgar la medida solicitada de suspensión temporal en el ejercicio del cargo”, se lee.

El tribunal enfatiza que la exfiscal de la Nación goza de la prerrogativa de acusación constitucional –protección de la capacidad funcional de un específico órgano constitucional–, conforme al artículo 99 de la Constitución.

“El Congreso es la única autoridad que puede levantar tal protección constitucional de los altos funcionarios públicos –en este caso de una fiscal suprema que ejercía el cargo de Fiscal de la Nación–; este es su elemento diferenciador”, anota.

Con este fallo judicial, Patricia Benavides volverá a la Fiscalía. En junio pasado, la Junta Nacional de Justicia anuló las destituciones que habían en su contra. Además, dispuso que sea restituida como fiscal de la Nación, lo cual fue rechazado por Delia Espinoza.

Precisamente, Espinoza presentó el pedido para que Benavides sea suspendida temporalmente porque afrontaba una investigación por los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal con agravantes en agravio del Estado en el marco del caso Cuellos Blancos.

