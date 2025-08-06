Corte Suprema rechaza pedido para suspender a Patricia Benavides

La Corte Suprema desestimó el recurso presentado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que buscaba apartar temporalmente a Patricia Benavides de sus funciones como fiscal suprema y jefa del Ministerio Público por un periodo de 36 meses.

La resolución emitida ratificó el fallo de primera instancia del 10 de abril, el cual consideró que no correspondía pronunciarse sobre el fondo del asunto, al tratarse de un pedido improcedente.

El tribunal recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por mayoría, decidió no admitir a trámite la Denuncia Constitucional 602 que impulsaba Espinoza. Esta denuncia acusaba a Benavides de haber cometido presuntos delitos como cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal, en relación con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La Corte calificó la apelación como “infundada”, al considerar que no es posible imponer restricciones personales a funcionarios con inmunidad sin que previamente el Congreso haya autorizado un proceso penal en su contra, según lo estipulado en el artículo 99 de la Constitución.

Asimismo, se subrayó que no es viable ordenar ninguna medida restrictiva de derechos —incluida la suspensión del cargo— sin que exista una investigación formalizada y sin la aprobación parlamentaria correspondiente.

En línea con ese criterio, se confirmó que la causa ha quedado sin materia, debido a que Benavides continúa contando con fuero como alta funcionaria.

Cabe señalar que, días atrás, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema también declaró improcedente otra suspensión, esta vez por 24 meses, luego de que el Congreso archivara la denuncia constitucional, cerrando la posibilidad de dictar una medida cautelar sin el aval legislativo.

VIDEO RECOMENDADO