Política

CPP rechaza levantamiento del secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias

Política
CPP rechaza levantamiento del secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo a la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de Rodrigo Cruz, periodista de Latina Noticias, y César Prado Malca.

“El CPP considera una irregularidad y un abuso la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca”, lee en su publicación.

Además, el CPP señaló que un pedido de este tipo carece de sustento jurídico y alertó que en el Perú se viene normalizando esta práctica, lo cual vulnera el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes y a ejercer libremente la investigación periodística.

También cuestionó que los periodistas se vean involucrados en procesos sin sustento, que más bien parecen responder a motivaciones de venganza o persecución política.

