CPP rechaza levantamiento del secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su rechazo a la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de Rodrigo Cruz, periodista de Latina Noticias, y César Prado Malca.

“El CPP considera una irregularidad y un abuso la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca”, lee en su publicación.

Además, el CPP señaló que un pedido de este tipo carece de sustento jurídico y alertó que en el Perú se viene normalizando esta práctica, lo cual vulnera el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes y a ejercer libremente la investigación periodística.

También cuestionó que los periodistas se vean involucrados en procesos sin sustento, que más bien parecen responder a motivaciones de venganza o persecución política.

