Cronología de una caída: cómo José Jerí llegó a la presidencia y fue censurado en 4 meses

Luego de un largo pleno extraordinario que debatía la vacancia de Dina Boluarte, sucesora de Pedro Castillo, en la madrugada del 10 de octubre de 2025, José Jerí, quien yacía como presidente del Congreso, tomó su asunción como presidente de transición del Perú por manos de Fernando Rospigliosi, su vicepresidente.

No obstante, su designación ya estaba ensombrecida por denuncias cuando solo era un congresista y no parte de la Mesa Directiva del Congreso, al que fue elegido el 26 de julio de 2025. Este dato es importante pues todo lo que obró Jerí desde su despacho parlamentario, salió a la luz y se volvió parte de la argumentación de los congresistas para pedir su censura definitiva.

Jerí, durante el tiempo de su presidencia, tampoco dejó los traspiés y el mimetismo para encontrarse con quienes llamó amigos y que, al final, desembocó en una de las investigaciones por corrupción más importantes al inicio de este 2026: el caso Chifagate, revelado por Punto Final.

Una navidad para la amistad china… ¿o no?

El 26 de diciembre de 2025, José Jerí, ya como presidente de la República del Perú, asistió a un restaurante chifa ubicado en San Isidro, que era de propiedad del señor Zhihua Yang, el empresario chino que debe una hidroeléctrica al Perú. También se reunió con el sentenciado a prisión domiciliaria por tala ilegal, Ji Wu Xiaodong, quien presuntamente estaba presente como traductor.

En la reunión, como se fue revelando de a pocos por los tropiezos de José Jerí en sus declaraciones, estuvieron su escolta (que lo llevó en el cofre presidencial) y su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien indicó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el expresidente no habló sobre asuntos de estado, y tampoco de la celebración por la amistad Perú-China.

Sin embargo, José Jerí ya conocía desde antes a Zhihua Yang, según él, desde el 2024, como lo testificó ante el Congreso. No obstante, un detalle particular durante su presidencia en el Congreso, fue cuando archivó el informe final “Club del Dragón”, expediente que detalla presuntas irregularidades en contrataciones con 10 compañías asiáticas, donde estaba incluído Zhihua Yang.

Luego de esta develación, el equipo de Punto Final encontró que José Jerí visitó otros de los negocios de Zhihua Yang: el Market Capón. Según declaró el expresidente al Congreso, el habría visitado la sede de este negocio en el Centro de Lima el 6 de enero para comprar unas pinturas y dulces, pese a que se hallaba cerrado por la municipalidad. También aclaró que visitó el lugar muchas veces a la hora que sea, “de día, de tarde o de noche”.

Las mujeres contratadas por José Jerí: viajes y “reuniones de trabajo” nocturnos

Con las sospechas y rastros de Jerí expuestos por el Chifagate, varios periodistas de investigación de distintas unidades y medios, empezaron a estudiar las visitas que recibía el exmandatario en el despacho del Palacio de Pizarro. Uno de esos medios en encontrar las pistas clave es Punto Final.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias encontró que 34 viajes que Jerí realizó en sus 4 meses de gobierno, estuvo acompañado de mujeres que luego fueron contratadas por el Estado a través de la modalidad FAG.

Las jóvenes que este medio encontró como beneficiadas son: Alexandra Camargo Leiva, Fiorella Janette Melgarejo Sánchez, Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Hilda Denisse Zapata Juárez, Etiëne Tanja Henriquez Cortez, Rossmary Malpartida Osto, Angélica Aznarán Ríos, Rosa Gabriela Rueda Yaya. En suma, las beneficiadas por Jerí suman 22.

