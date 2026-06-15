Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este lunes 15 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 12 DE JUNIO

El presidente de la República, José María Balcázar, no registra actividades oficiales por el momento. Una noche antes, desde Presidencia se destacó el anunció realizado por el mandatario, en el que comunicó la postergación de su salida a Roma, autorizado por el Congreso de la República, a fin de permanecer en Lima y coordinar acciones orientadas a mantener la paz social, el orden público y la estabilidad del país.

“He postergado el viaje para el día miércoles, para llegar justamente a la hora exacta a entrevistarme con el Sumo Pontífice y luego retornar inmediatamente a Lima. Los acontecimientos han motivado esta reprogramación para estar mañana y pasado íntegramente en Lima, a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”, fueron las palabras del jefe de Estado.

Por otro lado, Balcázar Zelada también se refirió al desarrollo de la segunda vuelta electoral. Señaló que de acuerdo con la información que manejan en Presidencia, el proceso se habría desarrollado con normalidad en el interior del país.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunió muy temprano, entre las 8:44 y las 9:57, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

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