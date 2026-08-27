Cuestionan contratación de esposa de Luis Galarreta en el Congreso: advierten presunto nepotismo

María Luisa Carrillo Alzamora, esposa del presidente del Consejo de Ministros y vicepresidente de la República, Luis Galarreta, fue contratada en el despacho de la diputada de Fuerza Popular, Ana Patiño. Así lo dio a conocer el portal de investigación La Encerrona. Ahora, la polémica surge por la procedencia de los fondos salariales y la aplicación del reglamento parlamentario.

Claves de la cuestionada contratación

Documentación oficial: Una declaración jurada presentada al Congreso como requisito de ingreso confirma la contratación de María Luisa Carrillo en el despacho fujimorista.

Riesgo de nepotismo: La abogada Cecilia Ruiz advierte que a Luis Galarreta se le aplican las normas administrativas del Congreso por su doble condición de jefe de gabinete y parlamentario andino reelegido . “De acuerdo a las normas vigentes, estaríamos ante un caso de acto de nepotismo . El tema de la incompatibilidad surge por su condición de parlamentario andino”, precisó la especialista.

Origen de los fondos: Según el marco normativo peruano, el sueldo, los bonos y los viáticos de los parlamentarios andinos se financian directamente con el presupuesto del Congreso de la República .

Antecedentes en el Estado: María Luisa Carrillo cuenta con una larga trayectoria en el sector público. En los últimos meses se desempeñó como consultora en el Ministerio de Desarrollo Agrario con un salario superior a los 15 mil soles, institución donde ya había coincidido laboralmente con la diputada Ana Patiño.

A pesar de las evidencias reveladas y la proximidad laboral previa entre María Luisa Carrillo y Ana Patiño, la bancada de Fuerza Popular no ha emitido un pronunciamiento oficial para aclarar el vínculo. En tanto, las autoridades del Legislativo tampoco han abierto una investigación formal sobre este caso que vuelve a poner bajo escrutinio los filtros de contratación en el Congreso de la República.

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