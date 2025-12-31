Gobierno informa sobre las acciones tomadas tras el choque de trenes en la vía hacia Machu Picchu

El Consejo de Ministros, a través de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Transportes y Comunicaciones (MTC), Ambiente (Minam) y Cultura (Mincul), emitió un comunicado oficial respecto a la emergencia ocurrida en la ruta Ollantaytambo – Machu Picchu, uno de los principales accesos turísticos del país.

Tras el accidente ocurrido el 31 de diciembre, el Gobierno activó los protocolos de atención de la Red de Protección al Turista (RPT), liderada por el Mincetur. Este sistema tiene como objetivo brindar una respuesta rápida y eficiente a los afectados, especialmente a los turistas nacionales y extranjeros presentes en la zona.

Indicaron que, gracias a un trabajo coordinado entre diversas instituciones, se logró ejecutar una evacuación de emergencia que permitió trasladar a aproximadamente 1,300 turistas extranjeros y 700 nacionales hacia la localidad de Ollantaytambo, entre las 4:00 y 5:00 a.m. del 31 de diciembre.

Ese mismo día, hacia las 5:00 a.m., el servicio de transporte ferroviario hacia Machu Picchu fue restablecido, luego de culminar las maniobras de seguridad y la verificación de la vía férrea, garantizando condiciones adecuadas para los viajeros.

RESPUESTA DEL ESTADO

El Gobierno desplegó acciones conjuntas entre entidades nacionales, regionales y locales para enfrentar la emergencia y asistir a los afectados. Asimismo, se mantuvo comunicación permanente con familiares y embajadas de los turistas involucrados, a fin de brindar información clara y oportuna.

El Ministerio de Cultura, el Mincetur, el MTC y otros sectores continúan monitoreando la situación y coordinando acciones de seguimiento para garantizar la seguridad de los visitantes y de la población local.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma y aseguraron que se siguen adoptando medidas para restablecer por completo la normalidad en la ruta turística. El presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez se reunieron con el gobernador regional del Cusco, aunque hasta el momento solo han ofrecido declaraciones a través del canal del Estado.

VIDEO RECOMENDADO