¿Debe “Melcochita” ser declarado patrimonio cultural? Esto dicen congresistas

En medio de la coyuntura política nacional, el Congreso de la República analiza un proyecto que busca declarar al comediante y sonero Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría “Leyenda Viva”.

La iniciativa, presentada por el congresista Waldemar Cerrón, resalta el aporte del artista a la cultura popular peruana, su estilo humorístico y frases emblemáticas que lo han convertido en ícono del entretenimiento. Además, destaca su trayectoria internacional y la grabación de más de 70 temas de salsa.

“Considero que los homenajes siempre tienen que ser en vida. Si hay elementos para darle reconocimiento, no solo a Melcochita, sino también a cualquier otro personaje que haya contribuido a nuestra escena musical, debemos hacerlo”, señaló el presidente del Congreso, José Jerí, fue el primero en expresar su apoyo.

Otros parlamentarios, como Alejandro Cavero y Segundo Montalvo, integrante de la misma bancada de Cerrón, también respaldaron la propuesta. Si bien la medida aún no ha sido agendada para su votación, se espera que el Parlamento equilibre este tipo de reconocimientos con la discusión de proyectos prioritarios para el desarrollo del país.

