Defensa de Ollanta Humala pide su libertad tras archivamiento del Caso Cócteles: “no es delito”

Luego de que el Poder Judicial acatara la orden del Tribunal Constitucional que archiva el Caso Cócteles, por el cual se investigaba a la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos, la defensa del expresidente Ollanta Humala ha pedido que se revierta su condena amparándose en esta última decisión judicial.

En la actualidad, el expresidente Ollanta Humala, quien gobernó el Perú en el periodo de 2011-2016, purga 15 años de prisión por recibir financiación irregular de sus campañas en el 2006 y 2011 con fondos de la compañía brasileña Odebrecht y quien fue el dictador de Venezuela, Hugo Chávez.

El pedido de Ollanta Humala

Ahora, a un tiempo de cumplir su primer año en prisión, Humala Tasso ha solicitado que se revierta su condena por el delito de lavado de activos. Su abogado, Edinson Huamán, señala que la figura imputada a Keiko Fujimori que cerró el Caso Cócteles tiene similitud con su patrocinado, con el que se basa el principio de legalidad e inexistencia, en dicho momento, de una tipificación penal clase sobre el financiamiento ilegal. En base a esta argumentación, señala que se cometió un exceso.

Huaman señala que el caso de su imputado si muestra “conversión, ocultamiento, transferencia”, pero que, por el momento en que sucedió dicha financiación, no sería una figura delictiva por falta de tipificación.

“El punto de partida es el simple hecho de que me imputen a mí que recibo dinero para campaña política. Eso no es delito”, declaró para una entrevista al medio RPP.

“Fueron una donación”

Otra de las refutaciones angulares del abogado Huaman, es que su patrocinado, Ollanta Humala, recibió donaciones, por lo que criticó a la Fiscalía de incurrir en un “abuso” al presentar acusaciones penales sobre conductas que no estaban específicamente sancionadas por la ley.

Ante ello, el abogado ha solicitado una audiencia sobre su pedido para analizar la situación del expresidente Ollanta a raíz del nuevo fallo del TC y el PJ sobre el caso que investigaba a Keiko Fujimori.

