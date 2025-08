Defensor del Pueblo anuncia que el Gobierno acelerará la ejecución del Tren Lima-Chosica

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunció que el Gobierno acelerará la ejecución del proyecto ferroviario Lima–Chosica. Un tema que provocó el enfrentamiento entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

“El señor César Sandoval como el señor premier me han autorizado, si se quiere, que pueda traer su voz indicando que se allanan al camino de un diálogo alturado y de una relación fluida para poner en marcha en el más breve plazo el encauzamiento de este tren que, en primer lugar, será de Lima a Chosica”, señaló Gutiérrez en una conferencia desde la Municipalidad de Lima.

“Lo primero que hicimos es comunicarnos con el alcalde, y en esa línea entablar un proceso de diálogo que permita, primero, que fluya el diálogo entre nuestras autoridades”, agregó el defensor sobre el rol de mediador que habrían tenido para resolver el conflicto.

Pese a las críticas del MTC por la falta de sustento técnico, Gutiérrez respaldó la iniciativa del alcalde López Aliaga y pidió que el proyecto avance con mayor celeridad. El llamado cobra relevancia ahora que ya se encuentra en el país el primer lote del material ferroviario entregado por la empresa estadounidense Caltrain a la MML.

“Una maquinaria que no está en uso tiende a malograrse, si es que no a canibalizarse, y ese riesgo no podemos correr. Un país que tiene carencias, déficit en materia de infraestructura, no se puede dar ese lujo. Por eso, en nuestra condición de Defensoría debemos asumir un rol objetivo y permitir que este vehículo que va a transportar de manera masiva a la población pueda ponerse en marcha a la brevedad”, anotó.

DECRETO DE URGENCIA

De otro lado, el burgomaestre limeño solicitó al Ejecutivo una respuesta rápida para la implementación del Tren Lima-Chosica. Además, adelantó que presentará un decreto de urgencia con el fin de el proyecto pueda ser viable.

“Estamos defendiendo al pueblo. El pueblo no puede seguir aguantando majaderías respecto a dar cuatro o cinco años para que se deshuese propiedad pública. No estoy acostumbrado a barreras burocráticas. Tenemos el decreto de urgencia. Cuando hay voluntad política, los decretos de urgencia salen rápido”, manifestó.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7