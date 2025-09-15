Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía

La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso, que beneficia a militares, policías e integrantes de comités de autodefensa investigados, procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, interpuso la acción en la que argumenta que los alcances de la norma no son compatibles con los derechos y valores reconocidos en la Constitución ni con la Convención Americana de Derechos Humanos. La demanda fue presentada contra el presidente del Parlamento, Juan José Jerí, y contra el procurador del Congreso, Manuel Peña Tavera.

DEFENSORÍA IDENTIFICA INCONGRUENCIAS EN LA NORMA

Según el documento, el proyecto de ley aprobado por el Legislativo se presentó bajo el título “Ley que concede amnistía a miembros de las FF.AA., PNP y funcionarios del Estado que se encuentren sin sentencia firme por casos vinculados a la lucha contra el terrorismo”. Sin embargo, el artículo 2 extendía este beneficio incluso a personas ya condenadas por delitos derivados de su participación en la lucha contra el terrorismo.

La Defensoría advirtió que esta contradicción en el texto legal vulnera el derecho a la justicia y reparación de las víctimas. Además, cuestionó que se intente justificar una “amnistía humanitaria” para condenados de mayor edad sin sustento suficiente en la exposición de motivos.

“Estos aspectos revelan la naturaleza contradictoria de la norma y evidencian que se trata de una ley que impide el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado”, señala el recurso presentado por la institución.

CRÍTICAS DE LA CNDDHH

Tras conocerse la presentación de la demanda, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) cuestionó el accionar de la Defensoría del Pueblo. “En lugar de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, la Defensoría del Pueblo llamada a proteger los derechos de la ciudadanía, se alinea con una ley que favorece la impunidad y pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, señalaron.

La CNDDHH también subrayó la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera clara, asegurando que el Estado peruano cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “No se puede construir una democracia sólida sobre la impunidad”, afirmaron en un comunicado.

