Delia Espinoza: Congreso aprueba su inhabilitación por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por 10 años a la fiscal suprema suspendida Delia Espinoza por una presunta infracción a la Constitución durante el ejercicio de sus funciones.

La decisión se basa en una supuesta infracción a la Constitución cometida en el ejercicio de sus funciones, mientras que los expedientes de los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos quedaron sin definición.

Además, la Comisión Permanente decidió acusar a Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Como parte de la sanción, se aprobó el levantamiento de su fuero para que el fiscal de la Nación presente la denuncia correspondiente ante la Corte Suprema en un plazo máximo de cinco días. Esta decisión marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público.