Delia Espinoza envía documento a Tomás Gálvez exigiendo que entregue el cargo de Fiscal de la Nación

Tras la reciente decisión del Poder Judicial (PJ) en la que aceptan una medida cautelar a su favor, Delia Espinoza acaba de enviar un documento a Tomás Gálvez para que entregue el cargo y ella pueda retomar funciones como Fiscal de la Nación.

Como se recuerda, ayer lunes 10 de noviembre el Noveno Juzgado Constitucional del PJ exigió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restablecer a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días.

La mencionada instancia judicial señaló que la JNJ no cumplió correctamente la cautelar previa, la cual demandaba la restitución de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público y la anulación total del proceso disciplinario en su contra, origen de su suspensión.

El documento enviado por Delia Espinoza a Tomás Gálvez señala que “considerando que ha sobrevenido una nueva disposición judicial mediante la cual la suscrita retoma el cargo de Fiscal de la Nación, resulta necesario que proceda a realizar la entrega de cargo de su gestión como interino y designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión a la suscrita”.

Asimismo, menciona que “dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo”.

🔴#LOÚLTIMO Delia Espinoza envía documento a Tomás Gálvez para que entregue el cargo y ella retome funciones como Fiscal de la Nación. pic.twitter.com/lI1SCqdz8t — Latina Noticias (@Latina_Noticias) November 11, 2025

