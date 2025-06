Delia Espinoza tras ingreso de Patricia Benavides al Ministerio Público: “Un golpe a la democracia”

Este lunes 16 de junio, cuando la Fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, denunció —a través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales— un intento de forzar su salida del cargo, en lo que calificó como un “golpe a la democracia”.

“Hoy se está llevando a cabo un golpe a la democracia”, advirtió Espinoza en un video publicado por el Ministerio Público. Recordó que fue elegida constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos el pasado 18 de octubre de 2024, y alertó que se pretende desconocer esa elección de manera arbitraria.

“He tomado conocimiento que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que, como fiscal de la Nación en ejercicio legal, me corresponde”, declaró con firmeza. La magistrada responsabilizó directamente al Ministerio del Interior, señalando que desde las 8:00 a.m. de este lunes esa institución no había enviado personal para custodiar las instalaciones del Ministerio Público ni proteger a los fiscales y trabajadores.

“Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país”, señaló Espinoza. Asimismo, afirmó que el Ministerio Público seguirá firme en la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Estas declaraciones se dan en medio del intento de Patricia Benavides, fiscal suprema recientemente restituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), de retomar el cargo de fiscal de la Nación. Benavides ya había solicitado, vía oficio, que Espinoza cese en sus funciones, generando una crisis institucional sin precedentes.

