Desde Castillo hasta Balcázar: Perú deja atrás cinco años marcados por escándalos e investigaciones

En los últimos cinco años hubo cuatro presidentes de la República, 192 ministros nombrados en las cuatro gestiones y decenas de escándalos que remecieron la política local y que, en muchos casos, decidieron la suerte de sus protagonistas. Punto Final presentó un resumen de lo que fue este quinquenio en torno al escenario político e institucional. Cinco años, y cuatro jefes de Estado, de investigaciones, denuncias y confrontación política.

Tras la caída de Pedro Castillo Terrones, asumió la vicepresidenta, Dina Boluarte Zegarra, quien permaneció casi 3 años en el poder entre protestas que decenas de muertos, investigaciones por corrupción y una creciente crisis política. El Congreso la vacó y la reemplazó José Jerí Oré, entonces presidente del Parlamento. Pero su paso por Palacio duró solo 4 meses. Fue removido tras verse involucrado en escándalos como el denominado “Chifagate” y denuncias sobre contrataciones de mujeres visitantes. Luego, el Congreso eligió a José María Balcázar, también de Perú Libre, como encargado del Ejecutivo, quien continúa hasta hoy.

PEDRO CASTILLO

Una serie de escándalos de corrupción, afectaron su mandato casi desde el primer día. Pedro Castillo afrontó tres intentos de vacancia y su primer escándalo fue cuando la fiscalía le encontró a su secretario, el recordado Bruno Pacheco, 20 mil dólares en el baño que éste usaba en Palacio de Gobierno.

Se identificó un suerte de despacho clandestino en un inmueble de Breña, con lo que emergieron nombres como el de la empresaria Karelim López, el empresario Zamir Villaverde, así como de miembros de su propia familia. Entre ellos, sus sobrinos: Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, quienes en su momento también estuvieron en la clandestinidad, ante los requerimientos de la justicia.

En el contexto de la primera investigación fiscal a un presidente en funciones, Karelim López habló de la existencia de ‘Los Niños’, un grupo de congresistas que tenían bajo su dominio algunos ministerios. Villaverde propaló audios que daban a entender la entrega de 100 mil soles a Juan Silva, entonces titular del MTC, quien se fugó y hasta ahora nadie sabe dónde se encuentra. Luego se revelaron otros escándalos como el del caso Sada Goray.

Hasta el 7 de diciembre cuando intentó dar un golpe de Estado. Motivo por el que fue detenido en la avenida Garcilaso de la Vega, en el cuando buscaba asilo en la embajada de México. El ex jefe de Estado ha sido condenado en primera instancia a 11 años por el delito de conspiración para la rebelión. Su esposa Lilia Paredes, al igual que sus hijos, se encuentran asilados en México. Bettsy Chávez, quien era presidenta del consejo de ministros durante el golpe, se encuentra refugiada en la embajada de México a la espera de un salvoconducto.

DINA BOLUARTE

En los últimos cincos años, Dina Boluarte fue la que más duró en la presidencia de la República gracias al apoyo de la mayoría de las anteriores bancadas del Congreso. Sin embargo, no fue ajena a escándalos y hechos punibles como la brutal represión que se dio entre diciembre de 2022 y enero de 2023, ni bien asumió funciones. Lo que dejó 67 personas fallecidas, 60 civiles y 6 miembros de las Fuerzas del Orde, según la Defensoría del Pueblo.

Entre los escándalos más sonados figura el caso Rólex, los costosos relojes que su ‘wayki’, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima le dio, y que la Fiscalía inicialmente investigó como dádivas a cambio de partidas presupuestales a favor de esa región. Su hermano Nicanor Boluarte fue detenido, meses después, en medio de las investigaciones de los ‘Waykis en la Sombra’.

Durante su mandato también ocurrieron otros casos como el de la denuncia del uso del vehículo conocido como el ‘cofre presidencial’ para trasladar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; las cirugías que se hizo en julio de 2023 y que la mantuvieron lejos de sus funciones por 9 días; las contrataciones irregularidades y la entrega de comida contaminada a escolares en el programa alimenticio Qali Warma.

En medio de la creciente inseguridad ciudadana, tuvo lugar el tiroteo en el concierto de la orquesta Agua Marina, donde seis personas resultaron heridas. El Congreso la vacó la noche del 10 de octubre de 2025 con 122 votos a favor. Nadie se abstuvo y nadie voto en contra.

JOSÉ JERÍ

José Jerí, de Somos Perú, inició su gestión intentando transmitir confianza a un pueblo golpeado por el crimen. Se le observaba junto a patrullas en las calles y coordinando trabajadores municipales, sin embargo esta imagen se esfumó con el caso ‘Chifagate’.

Punto Final reveló reuniones que Jerí mantuvo con empresarios chinos como Xiua Yang, conocido como Jhony, en el chifa Xin Yan de San Borja, enfundado en polera con capucha y gorra, escapando del registro oficial. Esto en medio del contexto del interés que las empresas chinas tienen en el país. Este escándalo se sumó el de los contratos exprés de jóvenes profesionales en Palacio de Gobierno y otras entidades públicas poco después de que ellas visitaran su despacho. Es así como Jerí fue destituido el 17 de febrero de este año. Apenas duró 4 meses en el cargo.

JOSÉ MARÍA BALCÁZAR

De esta manera, José María Balcázar, ex juez y congresista de Perú Líbre, asumió la presidencia de la República. Los cuestionamientos iniciaron por las investigaciones en su contra producto de su paso por el Colegio de Abogados de Lambayeque. Así como por dichos sobre menores de edad. También se criticó su aparente falta de presencia en la toma de decisiones gubernamentales, algo que quedó reflejado en el caso de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos

Sin embargo, en el último tramo un posible indulto o gracia presidencial a Pedro Castillo lo puso de nuevo en el centro del debate público. Algunos quisieron que Balcázar entregara la banda antes, pero seguirá en funciones hasta el 28 de julio del presente año.

Cinco años, y cuatro jefes de Estado, caracterizados por investigaciones, denuncias y confrontación política.

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