Designan a nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

El Gobierno designó a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), según lo dispuesto en la Resolución Suprema Nº 064-2025-DE publicada este miércoles 5 de noviembre. La medida se oficializa luego de la aceptación de la renuncia de Alberto Manuel Lozada Frías.

La salida de Lozada quedó registrada en la Resolución Suprema Nº 063-2025-DE, emitida también por el Ministerio de Defensa.

El Indeci es un organismo público ejecutor que forma parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y se encuentra adscrito al Ministerio de Defensa. Entre sus principales responsabilidades figura la asesoría y propuesta normativa ante la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del sistema.

Además, el Indeci coordina y supervisa la formulación e implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que orientan la intervención del Estado en situaciones de peligro y desastres naturales.

Con la incorporación de Luis Enrique Arroyo Sánchez, el Ejecutivo espera reforzar la capacidad de respuesta nacional frente a emergencias y fortalecer los mecanismos de articulación entre sectores, gobiernos regionales y locales para una gestión más eficiente del riesgo en todo el territorio peruano.

