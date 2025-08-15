Dina Boluarte desde isla Chinería: “La soberanía del Perú no está en discusión”

Durante su visita oficial a Loreto, la presidenta Dina Boluarte participó este martes en una ceremonia cívica patriótica en el distrito de Santa Rosa, provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde envió un mensaje contundente en defensa de la integridad territorial.

“Queridos compatriotas de Santa Rosa, tierra que lleva el nombre de nuestra santa, estamos en el inicio mismo de la patria, donde el orgullo de ser peruanos inunda nuestros corazones, donde la blanquirroja flamea sus colores”, expresó ante autoridades, pobladores y representantes de las Fuerzas Armadas.

Boluarte señaló que en los últimos días se han registrado “acciones inaceptables” que afectan la hermandad entre Perú y Colombia, pero remarcó que “la soberanía del Perú no está en discusión y Santa Rosa es y seguirá siendo peruana”.

La mandataria recordó que los tratados que fijan los límites entre ambos países tienen más de 100 años y son “claros y categóricos”, por lo que “nada ni nadie podrá cambiar lo que se firmó”. Agregó que el Perú mantiene un trato respetuoso y fraterno con el pueblo colombiano, pero no permitirá cuestionamientos a su territorio.

“No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto. Demasiado tiempo nuestras poblaciones de frontera no han recibido la atención que merecen, eso va a cambiar”, enfatizó.

