Dina Boluarte durante recuento de acciones de su Gobierno: “si les incomodan nuestras verdades, ni modo”

La presidenta Dina Boluarte lideró una actividad desde Palacio de Gobierno en la que hizo un recuento de los avances efectuados por el Ministerio del Ambiente. En determinado momento, aseguró que estas acciones les resultan incómodas a sus detractores.

“En nuestro gobierno no hablamos de falsas esperanzas ni de juramentos incumplidos que marcaron gestiones anteriores. Estamos dando pasos firmes para que el Perú avance por el camino del verdadero desarrollo. Esas son las verdades, los números, las imágenes. Si les incomodan, ni modo, entiéndanse ustedes mismos, porque nosotros estamos para trabajar por los más de 33 millones de peruanas y peruanos”, señaló.

La mandataria también marcó distancia con gobiernos anteriores en cuanto a obras ejecutadas y cuestionamientos por corrupción.

“Como primera mujer presidenta del Perú no me voy a detener en distracciones. Lo que otros gobernantes no hicieron en 5 años de gestión, nosotros en 3 años y 6 meses vamos a marcar la gran diferencia, aunque a esos poquitos les duela. Avanzamos nuestras obras sin registrar un solo caso de corrupción, sin robarle un solo sol a los peruanos. El legado de mi gobierno no será una página más de corrupción”, enfatizó.

