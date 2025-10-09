Mociones de vacancia: Mira los argumentos presentados para sacar del cargo a Dina Boluarte

Dina Boluarte vive minutos cruciales en los que se da prácticamente como un hecho su salida de la Presidencia de la República. Esto luego de que diversas bancadas expresaran su apoyo a las cuatro mociones de vacancia que ingresaron a la Mesa de Partes del Congreso de la República.

Pero, ¿qué dicen estas cuatro mociones de vacancia? En esta nota de Latina Noticias te damos todos los detalles.

LAS CUATRO MOCIONES DE VACANCIA

La primera moción de vacancia apuntó “graves acusaciones de corrupción” por los casos conocidos como ‘Rolexgate’ y ‘Cofre’, el abandono del cargo con “viajes con ley a medida”, presuntos delitos de negociación incompatible y abandono de cargo por intervenciones estéticas.

Asimismo, mencionó la incapacidad de gestión en los casos de inseguridad ciudadana, manejo de la economía, incremento de cifras de pobreza, gestión de programas sociales (caso ‘Qali Warma’) y se puso especial atención en el “asesinato de conductores de transporte público y ataque reciente contra el grupo musical Agua Marina“.

En tanto, la segunda moción de vacancia apuntó como causales para sacar del cargo a Dina Boluarte el aumento de la inseguridad ciudadana, las consecuencias económicas que la inseguridad ocasiona y la falta de liderazgo de la Presidenta.

Por su parte, la tercera moción de vacancia detalló que la medida responde a los “niveles de homicidios muy elevados, reflejando una crisis sostenida de violencia en el país” y que “la inacción gubernamental en seguridad afecta los intereses nacionales al permitir que el crimen organizado opere con impunidad“.

Finalmente, la cuarta moción de vacancia en contra de Dina Boluarte menciona que ella ha incurrido en incapacidad total para dirigir la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; en abandono injustificado de funciones y ocultamiento de esta situación irregular; y que ha caído en conductas sistemáticas inmorales vinculadas a atentados contra la vida, corrupción de funcionarios y desbalance patrimonial.

