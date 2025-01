Dina Boluarte no declarará ante la Fiscalía por el caso ‘Cofre’ este miércoles 15: ¿por qué?

La presidenta Dina Boluarte no acudirá a la citación de la Fiscalía para este miércoles 15 de enero para declarar por el caso ‘Cofre’, ya que la ampliación de la investigación se realizó «fuera de plazo», así lo confirmó el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal.

«La presidenta de la República, el día de ayer, acudió a su quinta declaración como investigada, y en todas las citaciones del Ministerio Público, en el marco de una investigación con plazo vigente, acudió (…) Nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos convoque para ser citados y tener el derecho a ser oídos. En este caso de la cirugía no nos citaban y le dijimos al Ministerio Público, a través de un mensaje a la Nación, que nos convoque, al igual, en ese mensaje, que en el caso Cofre», señaló.

En ese sentido, Portugal expresó que la comunicación de la Fiscalía llegó recién tras el vencimiento de la investigación, por lo que su defendida no se presentaría a brindar declaraciones.

«Hasta la fecha, el Ministerio Público, después del mensaje, 10 días incluso después de que se vencía la investigación, no nos comunicó. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de llamar durante los primeros 90 días de su investigación preliminar. Tres días después, el Ministerio Público amplía por 8 meses la investigación, en nuestra tesis, fuera de plazo», añadió.

El letrado enfatizó que su defensa plantea no asistir a la convocatoria del Ministerio Público. Sin embargo, si el juez rechaza su posición, la jefa de Estado tendrá que acudir.

«Por consecuencia, no es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque, dentro del plazo, y no lo hizo; y por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos», expresó en diálogo con RPP.

La presidenta Dina Boluarte había sido citada este miércoles 15 de enero para declarar por el caso Cofre al igual que su escolta, la suboficial técnico de primera PNP Ruth Ligarda.

