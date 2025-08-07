Dina Boluarte se reunirá con el emperador Naruhito y el primer ministro de Japón en visita oficial

La presidenta Dina Boluarte inició su visita oficial a Japón, donde sostendrá reuniones con autoridades y empresarios nipones para fortalecer la relación bilateral y la cooperación entre ambos países.

Este 7 de agosto fue el comienzo de la XVI Reunión del Consejo empresarial Peruano-Japonés. El objetivo, impulsar la inversión y el comercio bilateral, además de identificar nuevas oportunidades de negocio entre Perú y Japón. A lo largo de los últimos 125 años, las relaciones comerciales entre ambos países se han fortalecido, evidenciadas por la instalación de destacadas empresas japonesas en Perú y el aumento en la demanda de productos peruanos en el mercado japonés.

48 PROYECTOS PARA EL 2025

La sesión inició a las 8:30 de la noche (hora nipona). En ese marco, la jefa de Estado destacó que, para este año, el país ofrece una importante cartera compuesta por 28 proyectos que serán adjudicados en el transcurso de 2025, por un monto superior a 8,200 millones de dólares.

“Estos proyectos se orientan a sectores clave como salud, saneamiento, educación, transporte, telecomunicaciones, infraestructura, minería, hidrocarburos, irrigación, entre otros. Asimismo, para el año 2026 está previsto adjudicar 48 proyectos adicionales, por un valor que supera los 9100 millones de dólares”, detalló.

Además, señaló que una de las prioridades del Gobierno es fomentar un crecimiento económico sostenible en el Perú, a través de la ampliación de los mercados internacionales, el impulso de un comercio exterior con normas definidas y la captación de inversiones que contribuyan al progreso del país.

ACCESO A MÁS DE 160 MERCADOS INTERNACIONALES

Durante la reunión, la mandataria también subrayó que el Perú y Japón cuentan con un marco legal económico moderno, que garantiza estabilidad y promueve tanto el comercio como la inversión. Este marco incluye el Acuerdo de Asociación Económica, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal.

Asimismo, puso en valor la competitiva oferta agroexportadora y pesquera del Perú, reconocida internacionalmente gracias a la riqueza de su geografía y biodiversidad. También subrayó que el país tiene acceso a más de 160 mercados globales, lo que se ha logrado mediante una política de apertura comercial y la adhesión a acuerdos estratégicos, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

“Perú se consolida como un socio confiable. Nuestro país cuenta con el potencial para convertirse en un aliado estratégico del Japón en el suministro de alimentos de alto valor nutricional, así como de minerales esenciales para la industria de alta tecnología japonesa”, enfatizó.

INVITACIÓN PARA LA PERUMIN 37 CONVENCIÓN MINERA

La presidenta de la República terminó su participación invitando a los empresarios japoneses a participar en la PERUMIN 37 Convención Minera, que se realizará en la ciudad de Arequipa del 22 al 26 de setiembre.

Señaló que este destacado evento representa una ocasión propicia para demostrar el potencial del sector minero peruano y su capacidad de posicionarse como un proveedor estratégico para Japón.

¿QUIÉNES ACOMPAÑARON A LA MANDATARIA?

Para esta primera reunión los ministros de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo; de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo; de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo; de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León Chempén; de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo; y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, acompañaron a la mandataria Dina Boluarte Zegarra.

¿QUÉ TEMAS ABORDARÁ BOLUARTE EL VIERNES 8 DE AGOSTO?

La agenda oficial de la presidenta Boluarte proseguirá el viernes 8 de agosto desde las 8:30 de la mañana (6:40 p. m del jueves hora peruana), con una audiencia programada a la 1:45 a. m. con el emperador Naruhito. Durante este encuentro, la mandataria reafirmará los vínculos históricos y culturales que unen a Perú y Japón, destacando el papel fundamental de la comunidad nikkei en el progreso económico y social del país. Esta audiencia, que forma parte del protocolo habitual en una visita de Estado, representa el compromiso mutuo de ambos países por fortalecer sus relaciones diplomáticas.

Naruhito, actual jefe de Estado de Japón, nació el 23 de febrero de 1960 y asumió el trono el 1 de mayo de 2019, luego de la abdicación de su padre, el emperador Akihito. Es considerado el 126° emperador en la línea sucesoria de la milenaria monarquía japonesa, una de las más antiguas del planeta.

